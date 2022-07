LIVE F1. Sainz snelste in tweede oefensessie, Hamilton rijdt zonder neuspiercing

Formule 1 Team Williams wil af van verf op bolide... omdat die anders te zwaar wordt

Vanuit de lucht was er niet naast te kijken: in de GP van Imola had Team Williams de verf op de neus, de motorkap en de sidepods van hun FW44 deels weggelaten. Ook in Melbourne was dit al het geval. De technici van het F1-team zouden graag alle verf van hun bolides halen, maar moeten nog een evenwicht vinden tussen het minimumgewicht en de herkenbaarheid van de wagen.

4 mei