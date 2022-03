LIVE F1. Safety car na crash Latifi, Leclerc profiteert optimaal en gaat naar leiding

Formule 1De tweede GP van het seizoen heeft al voor flink wat ruchtbaarheid gezorgd. Sergio Pérez sleepte verrassend de pole in de wacht, verder was er een zware crash voor Mick Schumacher in de kwalificaties en ging Lewis Hamilton er voor het eerst in jaren uit in Q1. En hoe vergaat het wereldkampioen Max Verstappen in de race? U volgt het allemaal op deze pagina.