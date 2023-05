LIVE F1. Regen veroorzaakt hele hoop incidenten in Monaco, Verstappen autoritair aan de leiding

De strijd die nooit stopt: waarom topteams constant lonken naar topingeni­eurs (en daarbij het grof geld niet schuwen)

Verstappen, Pérez, Leclerc of Alonso en Hamilton: ze geven elkaar ook dit weekend in Miami geen duimbreed toe. Maar achter de schermen van de F1 wordt het nog genadelozer gespeeld. Vooral Ferrari schuwt geen grof geld om de beste ingenieurs bij Red Bull weg te lokken. Maar of dat ook lukt…