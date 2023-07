LIVE F1. Perfect gestarte Verstappen verdedigt poleposition van aanstormde Ferrari’s

Nog even zigzaggen om de banden warm te maken, om dan weer als een komeet van start te gaan. Verstappen heeft alles onder controle. Lerlerc en Sainz zetten goed druk, maar de Nederlander is oppermachtig.

Voor de start van de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1 is zondagmiddag een minuut stilte ter nagedachtenis aan Dilano van ‘t Hoff . De Nederlandse coureur kwam zaterdag om het leven bij een ongeval op het circuit van Spa-Francorchamps.

WK-leider Max Verstappen ook in sprintrace de snelste

Een dag voor de hoofdrace in Oostenrijk tankte Max Verstappen alvast vertrouwen met acht WK-punten in de sprintrace. De Nederlander reed in slechts 24 rondjes het hele veld op meer dan twintig seconden. Teamgenoot Sergio Pérez werd tweede, voor Carlos Sainz.

Slechts één verhit rondje, lastiger kreeg Max Verstappen het niet in de sprintrace op de Red Bull Ring. Gestart van pole kreeg hij alleen te maken met een brutaal en een nogal iets te enthousiast aanvallende Sergio Pérez. De Mexicaan, gestart van P2, zette zijn auto brutaal naast die van Max en dwong hem een flink stuk richting zijkant van de baan. "He pushed me off man… What the f*ck”, brulde Verstappen geagiteerd over de boordradio. De Mexicaan had natuurlijk een andere lezing. "What’s wrong with Max, man…”

Heel weinig, zo bleek, want na die korte bullfight, waar Pérez even de leiding greep, herstelde Verstappen al weer heel snel de orde, om daarna het hele veld te declasseren. "Maar over wat na de start gebeurde, moeten we echt nog even praten. Want dat was niet oké”, vertelde Verstappen meteen na de finish. De twee teamgenoten zochten elkaar na afloop dan ook meteen op.

Na dat gesprek was de lucht geklaard zei Verstappen bij Viaplay. "Hij vertelde me dat hij me niet gezien had aan de binnenkant en dan moet je hem op zijn woord geloven. Maar het had een grote klapper kunnen zijn als ik de auto daar niet onder controle had gehouden. Dus ja, ik was wel boos in eerste instantie, omdat ik niet wist waarom het gebeurde.”

Ook Pérez kwam nog even terug op het incident. "Ik denk dat Max boos was hoe ik hem naar buiten drukte in bocht 2. Maar ik zag hem daar niet. We hebben het er net over gehad en alles is weer in orde.”

Pérez kreeg na het gevecht met Verstappen vervolgens ook Nico Hülkenberg nog over zich heen. De Duitser van Haas, al verrassend gestart van P4, hield het tot de helft van de 24 omlopen vol op de tweede plaats achter Verstappen, maar toen moest hij toch Pérez weer langs laten gaan en ook Carlos Sainz nog. Zo ging ook een podium in de sprintrace aan de neus van de Duitser, die nog nooit een podiumplaats in de Formule 1 pakte, voorbij.

Op de opdrogende baan startte iedereen op intermediates. Valtteri Bottas had aanvankelijk andere plannen, maar besloot na een formatierondje glijden op slicks ook terug naar inters te wisselen. Pas zeven rondjes voor het einde durfde een team de slicks weer aan. Het was Mercedes dat met George Russell als eerste de gok waagde. Lewis Hamilton ging niet veel later. De eerste man redelijk vooraan die de gok waagde: toch weer Hülkenberg. Naar binnen als vierde, wetende dat hij toch nog ingehaald zou worden? Wat het hem opleverde? De Duitse routinier eindigde als zesde, waarmee hij nog net drie WK-puntjes veilig wist te stellen.