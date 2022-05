LIVE F1. Perez snelste in derde oefensessie, Hamilton kritisch voor circuit: “De meest hobbelige achtbaanrit ooit”

Formule 1Met de GP van Monaco trekt de Formule 1 naar een van de meest legendarische circuits op de kalender. De race in het Prinsdom brengt quasi altijd spektakel. Neemt Ferrari zondag revanche voor het pechweekend in Barcelona? Of wordt het een vier op rij voor Max Verstappen? Mis in onderstaande liveblog niets van de persconferenties, nieuwtjes, kwalificaties en race zelf.