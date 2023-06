LIVE F1. Na dominantie in eerste vrije training is Verstappen opnieuw oppermachtig in tweede oefensessie

Een bezoek aan de tentoon­stel­ling van vader Vandoorne en Thibaut Courtois tegen het lijf lopen: het dagboek van onze F1-wat­cher in Monaco

Monaco, dat zijn de drie G’s. Geld, Glamour en Glitter. Onze F1-watcher neemt je mee achter de schermen van de Grand Prix van Monaco. Met zijn dagboek. Over een teambaas die kwaad is voor een zichtbare onderkant, een grote baas die opslag gekregen heeft, een café dat gesloten is en gesculpteerde paarden.