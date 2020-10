LIVE F1. Mercedes stelt orde op zaken na chaotische openingsrondes in Portimão

Formule 1 Ferrari kleurt bordeaux­rood in jubileumra­ce op eigen circuit

9 september Ferrari gaat zijn twee bolides in de jubileumrace komend weekend op het eigen circuit van Mugello een bijzondere kleur geven. Om te vieren dat het de duizendste race is van de Italiaanse renstal in de Fomule 1, worden de auto's van Sebastian Vettel en Charles Leclerc in het bordeauxrood gespoten. Het is de originele kleur van het team, dat er in 1950 al bij was in de Formule 1.