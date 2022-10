LIVE F1. Max Verstappen op koers om wereldtitel te pakken, Nederlander grijpt pole in Japan

F1 Een doodlopen­de straat naar een saai circuit in de duinen, maar Zandvoort groeit en bloeit: “Hadden we 400.000 zitjes gehad, we hadden ze allemaal verkocht”

Zandvoort groeit en bloeit. Terwijl het niet meer voorstelt dan een doodlopende straat, doorheen duinen vol rugstreeppadden, naar een saai circuit. Wat heeft dat oord dan in godsnaam meer dan Francorchamps, dat moet knokken om in Formule 1 te blijven? Het antwoord: drie letters. M, A en X. “Max is echt. Wat je ziet is wat je krijgt. Hij is de wereldkampioen die evengoed je buurjongen had kunnen zijn, heel gewoon en authentiek.”

4 september