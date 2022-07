LIVE F1. Max Verstappen meteen naar de leiding, nog steeds rode vlag door horrorcrash

Formule 1 PORTRET. Charles Leclerc, gehard door het leven en kandidaat-wereldkam­pi­oen: “Ik was 4, speelde met autootjes en zag F1-bolides passeren”

En plots is hij kandidaat wereldkampioen. Maar wie is de thuisrijder van het weekend eigenlijk? Wolf in schapenvacht achter het stuur. Zeggen ze. Ideale schoonzoon zodra hij uitstapt. Lijkt hij. Maar op zijn jonge 24ste ook al serieus gebrandmerkt door het leven. Weten we. Maak kennis met Charles Marc Hervé Percival Leclerc.

