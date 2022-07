LIVE F1. Max Verstappen heeft zinnen gezet op het podium, Charles Leclerc pakt George Russell

Formule 1Neen, het was gisteren niet het dagje van Max Verstappen en bij uitbreiding van het hele Red Bull-team. De Nederlander kwalificeerde zich als tiende, ploegmaat Perez start vanop P11. Bovendien toonde Verstappen zich misnoegd over zijn bolide. Wie wel kon lachen, was George Russell. De 24-jarige Brit van Mercedes veroverde zijn eerste pole position uit zijn carrière. Kan hij die ook verzilveren in de race? Volg de wedstrijd vanaf 15u LIVE in onderstaande liveblog.