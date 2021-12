LIVE F1. Max Verstappen en Lewis Hamilton azen op belangrijkste pole van het seizoen

Formule 1‘t Is er al snikheet, maar vandaag gaat de temperatuur op en rond het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi nóg met een felle ruk de hoogte in. De derde vrije oefensessies worden afgewerkt, maar later op de middag weten we ook wie op de pole start in de rit die morgen over de titel in de Formule 1 zal beslissen. Wie vertrekt met de beste papieren: Lewis Hamilton of Max Verstappen? Via deze liveblog blijft u op de hoogte van álle ontwikkelingen!