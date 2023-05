LIVE F1. Max Verstappen blijft teamgenoot nipt voor in generale voor cruciale kwalificatie, Lewis Hamilton crasht



Dit weekend is het de beurt aan Monaco in de Formule 1. Het uitdagende stratencircuit is iconisch. Én een thuiswedstrijd voor Max Verstappen, een van de coureurs die in het Prinsdom woont. “Het is fijn om elke avond naar huis te gaan tijdens het weekend.” Na een achtste plaats in de eerste oefensessie, na aanhoudende problemen met z’n auto, reed Verstappen zowel in de tweede als in de derde oefensessie de snelste tijd. Volg het nieuws richting de race in Monaco hieronder op de voet.