LIVE F1. Max Verstappen aan leiding in uitzinnige sfeer in Zandvoort

Formule 1Na Francorchamps is het de beurt aan Zandvoort. Wie houdt Max Verstappen van een nieuwe zege in eigen land? De Nederlander vertrekt alvast vanop de pole en voelt de steun van een uitzinnige menigte. Alle ontwikkelingen van de GP in Nederland volgt u hier LIVE!