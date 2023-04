LIVE F1. Leclerc wint sprintshootout en start sprintrace vanaf pole, maar na snelste rondje rijdt Monegask z’n Ferrari wel in de muur

Formule 1 “Aan een dood paard kan je niet blijven trekken”: teambaas van Haas trapt na richting Mick Schumacher

Nog weinig liefde is er tussen Haas-teambaas Günther Steiner en het Schumacher-kamp. Het laatste salvo in de woordenoorlog komt van de kant van de excentrieke Italiaan, die op wel erg expliciete wijze laat verstaan dat de beslissing om Mick Schumacher vorig jaar de deur te wijzen de enige juiste was.