LIVE F1. Herstart na zware crash, Verstappen is leidersplaats kwijt na lekke band

Formule 1 Max Verstappen neemt het op voor ‘schoonva­der’ Nelson Piquet: “Hij is absoluut geen racist”

Max Verstappen heeft het voor Nelson Piquet opgenomen in de ophef over diens vermeende racisme. “Ik ken Nelson goed en hij is absoluut geen racist”, klonk het bij de Nederlander. Piquet, voormalig F1-wereldkampioen, is de vader van Verstappens vriendin Kelly.

30 juni