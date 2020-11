LIVE F1. Hamilton profiteert optimaal van virtual safety car en neemt de leiding over van Bottas

Formule 1 Hamilton en co zijn het stilaan beu en voelen zich eenzaam: “Dit wordt een wel heel zielig seizoen”

30 augustus Lege tribunes in Francorchamps. Raar. Niet in het minst voor de coureurs. “Dit is een wel zeer zielig seizoen aan het worden”, zegt Lewis Hamilton. Of hoe de helden het stilaan beu zijn, zo veel koersen in zo weinig weken met zo weinig mensen en vlaggen langs de baan.