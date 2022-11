LIVE F1. George Russell wint sprintrace in Brazilië en start op eerste plek, Verstappen vierde nadat voorvleugel schade oploopt

Als enige van de topcoureurs gestart op mediums kreeg Max Verstappen al heel snel George Russell op bezoek aan zijn staart. De Brit probeerde drie keer aan te vallen en bij de vierde keer was het raak. Neus aan neus door de swingende bochten van Interlagos en na 15 rondes op softs was het niet te houden voor Verstappen. Klagend over de boordradio over geraakte rommel op de baan, kwam vier rondjes later Carlos Sainz aangesneld in zijn Ferrari. Ook die Spanjaard stond op softs en ook die concurrent was niet te houden voor de Nederlander, die stevig verdedigde en daarbij tot overmaat van ramp ook nog een deel van zijn voorvleugel verloor. Ook Lewis Hamilton kwam een ronde later in zijn Mercedes langs de Nederlander.