LIVE F1. “Fijn om elke avond naar huis te gaan”: Verstappen kijkt uit naar ‘thuisrace’ in Monaco - Honda keert in 2026 terug in Formule 1

Komend weekend is het de beurt aan Monaco in de Formule 1. Het uitdagende stratencircuit is iconisch. Én een thuiswedstrijd voor Max Verstappen, een van de coureurs die in het Prinsdom woont. “Het is fijn om elke avond naar huis te gaan tijdens het weekend.” Volg het nieuws richting de race in Monaco hieronder op de voet.