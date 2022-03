LIVE F1. Ferrari’s aalvlug in Q1, Ricciardo sneuvelt verrassend

Formule 1 Hoeveel brandstof verbruikt een F1-wagen? En wat is de impact van de brandstof­cri­sis voor de teams?

De brandstofcrisis houdt iedereen bezig. Ook in de Formule 1. Niet gek als je weet dat een F1-bolide in een race van circa 300 kilometer 120 à 150 liter benzine verbruikt. Daarom: drie vragen en evenveel antwoorden over het brandstofgebruik in de aanloop van de start van het nieuwe seizoen.

17 maart