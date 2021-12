LIVE F1. Fenomenale herstart Verstappen: Nederlander neemt Hamilton en Ocon te grazen en wipt van 3 naar 1

Formule 2 Verschrik­ke­lij­ke generale repetitie voor GP Saoedi-Ara­bië: start van F2-race opge­schrikt door zware crash

Vreselijke beelden bij de start van de Formule 2-race in Saoedi-Arabië. Toen de Fransman Théo Pourchaire (18) met mechanische pech niet kon starten, werd hij vol in de staart aangereden door de Braziliaan Enzo Fittipaldi (20), de kleinzoon van ex-wereldkampioen in de f1 Emerson. Als bij wonder zijn beide coureurs bij bewustzijn naar het ziekenhuis afgevoerd.

18:53