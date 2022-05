LIVE F1. F2-rijder Juri Vips (21) maakt debuut bij Red Bull in eerste testrit GP Barcelona

Formule 1 Mazepin, die na inval van Rusland in Oekraïne F1-zitje verloor: “Enorm risico om te zeggen wat ik denk over de oorlog”

De Rus Nikita Mazepin (23), die vorige maand na de Russische inval in buurland Oekraïne zijn contract bij Formule 1-renstal Haas beëindigd zag , is nog eens teruggekomen op die beslissing. In een gesprek met de BBC legt hij ook uit waarom hij zich nooit publiekelijk zal uitspreken over de oorlog.

