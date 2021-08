LIVE F1. Eindelijk racen! Wedstrijd gaat van start om 18u17

Formule 1 Wat een suspense: Hamilton knalt Verstappen al in openings­ron­de uit de race, waarna hij na bloedstol­lend einde ook nog zege pakt

18 juli Lewis Hamilton heeft een tumultueuze Formule 1-manche van Groot-Brittannië gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen tikte na een halve ronde WK-leider Max Verstappen aan, waardoor de Nederlander ongenadig hard in de bandenmuur vloog. De medische situatie van Verstappen lijkt oké, al ondergaat hij wel nog bijkomend onderzoek. Hamilton kreeg tien seconden straftijd, maar rolde in de voorlaatste ronde alsnog de onfortuinlijke Charles Leclerc op, die na de herstart een hele race op kop reed, maar dus zijn eerste overwinning van het seizoen door de neus zag geboord. In het WK-klassement ziet Verstappen zijn voorgift op Hamilton logischerwijze flink slinken.