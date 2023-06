LIVE F1. “Dit is gewoon zinloos”: Max Verstappen noteert ook snelste tijd in laatste training, maar coureurs staren vooral naar de hemel

Malaise compleet bij Ferrari, waar Leclerc én Sainz sakkeren op hun bolide: "We zijn héél, héél ver weg”

Daar waar Red Bull andermaal met kop en schouders boven de rest uitstak, draaide de Grote Prijs van Miami uit op een nieuwe ontgoocheling voor Ferrari. Rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz sakkerden na afloop op hun bolide. “Ik vind maar geen verklaring waarom we er zo dicht bij zijn in de kwalificaties en zo veraf in de race”, zucht Leclerc.