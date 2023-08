LIVE F1. Daniel Ricciardo breekt pols bij crash en geeft forfait voor GP in Zandvoort

Ricciardo verloor de controle in de Hugenholtzbocht en kwam hard in de vangrail terecht. Enkele seconden daarvoor ging het voor zijn landgenoot Oscar Piastri, in zijn McLaren, op precies dezelfde plek mis. Beide coureurs konden zelf hun auto verlaten.

Het verdict is hard voor Daniel Ricciardo. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij een gebroken pols opliep bij de crash in de tweede oefensessie. Hij moet de GP aan zich laten voorbijgaan. Liam Lawson neemt de plek van Ricciardo over. De 21-jarige Nieuw-Zeelander, reservecoureur van Red Bull, maakt daarmee zijn debuut in de Formule 1.

Lando Norris heads Max Verstappen in FP2! 💪 And, @alex_albon returns to the Top 3 👌 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/hkdzot5tyh

Een team dat voorlopig worstelt in Zandvoort is Ferrari. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen op deze namiddag respectievelijk tot ‘maar’ P11 en P16, waarbij die laatste ook nog meerdere keren een bezoekje bracht aan de grindbak.

Toen het na de onderbreking tijd was voor de kwalificatiesimulaties op de zachtste bandensoort, overkwam Max Verstappen bijna hetzelfde als de twee Australiërs. In de Hugenholzbocht kreeg de regerend wereldkampioen te maken met overstuur, maar wist hij zijn RB19 op het asfalt te houden. "In de medium speed bochten doet de auto rare dingen. Misschien zijn het de remmen?", vroeg Verstappen zich hardop af. Uiteindelijk klokte hij de tweede tijd: 1.11,353. Dat was 0,023 trager dan de 1.11,330 van Lando Norris. Die verzachtte met een P1 de pijn bij het team van McLaren.

🚩 RED FLAG 🚩 Piastri and Ricciardo are stopped by the barriers on the banking! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ZO4e6ntCM5

Voor Oscar Piastri en Daniel Ricciardo vielen die plannen in duigen toen ze kort na elkaar crashten in de Hugenholzbocht. De Australiër verloor de achterkant van zijn McLaren-wagen en knalde tegen de muur bovenin de kombocht, waarna zijn landgenoot hem vergezelde in de tecpro-barriers. Over de boordradio vertelde Ricciardo tegen het team van AlphaTauri dat hij aan de crash een stevige pijn aan zijn linkerhand had overgehouden.

Ook tijdens de tweede vrije training wisten de in groten getale aanwezige racefans het droog te houden op de tribunes in Zandvoort. Voor de rest van het weekend worden er inmiddels lichte buien voorspeld, maar ondanks wat bewolking viel er vooralsnog niets. Goed nieuws ook voor de teams en hun coureurs, die vanmiddag een simulatie van de kwalificatie van morgen op het programma hadden staan.

Verstappen vierde het klokken van de snelste tijd met een uitstapje door de grindbak. Dit gebeurde na het vallen van de vlag en was dus onnodig, maar de misser lijkt de Nederlander niet al te veel schade te hebben opgeleverd. Vanaf 16 uur zal hij er weer staan voor de tweede vrije training in ‘zijn’ Zandvoort.

Toen de baan weer was vrijgegeven ging ook Verstappen verder op ‘rood’. Vrijwel meteen scherpte hij de snelste tijd aan, die op dat moment op naam stond van teamgenoot Sergio Pérez: 1.11,852 voor de wereldkampioen. Fernando Alonso gaf uiteindelijk een kwart seconde toe, Lewis Hamilton een kleine vier tienden. Het zal naarmate het weekend vordert echter steeds sneller blijven gaan in de Zandvoortse duinen. Ter vergelijking: vorig jaar was 1.10,342 de tijd die Verstappen pole position opleverde.

De winnaar van de voorbij acht GP's - in Zandvoort kan Verstappen het record van Sebastian Vettel evenaren - nam al vroeg P1 in en verbeterde zich meermaals in de openingsfase. Dat gebeurde allemaal op harde banden en was dus niet veelzeggend. Veel interessanter werd het nadat de coureurs halverwege de training de switch maakte naar softs. Al zorgde Nico Hülkenberg met een schuiver wel nog voor het nodige oponthoud.

De Nederlandse racefans zorgden er ook dit jaar weer voor dat de tribunes op het circuit van Zandvoort al voor de eerste vrije training oranje kleurden. De sfeer was gemoedelijk en nadat eerst de Formule 2-coureurs hun training hadden afgewerkt, was het vervolgens tijd voor het echte werk. De enthousiaste toeschouwers wilden Max Verstappen in actie zien en kregen al vroeg hun zin.

Max Verstappen: "Hoe dan ook een geweldig weekend voor me"

"Ik heb veel tijd doorgebracht met mijn familie en veel geslapen”, vertelde Max Verstappen in Zandvoort over zijn afgelopen weken. "Dat was belangrijk. Ik ben er genoeg in geslaagd om los te komen van de Formule 1.” De Nederlander moest even bijkomen van zijn eerste seizoenshelft, ook al leek het hem regelmatig van een leien dakje te gaan. Hij won tien van de twaalf races tot nu toe en in die andere twee werd hij tweede achter zijn teamgenoot Sergio Perez.

Het zorgde ervoor dat hij in Zandvoort nog maar eens de vraag kreeg of hij niet liever meer strijd in de Formule 1 ziet. "Nee, ik heb liever een race waarin ik ‘straight forward’ naar de overwinning rijd”, gaf hij aan. "Over het algemeen wil je als coureur graag dat de teams dichter bij elkaar zitten, maar het is veel minder stressvol als je op een comfortabele manier kan winnen.”

© ANP

Dat doet hij het liefst ook voor zijn thuispubliek, want Verstappen wil de Nederlandse fans opnieuw op een mooi feestje trakteren. In de eerste twee edities sinds de rentree van de Formule 1 in Nederland won hij de kwalificatie én de race. "Het is een van mijn favoriete plekken om te zijn”, gaf hij aan. "Hier winnen is speciaal en dat is uiteraard mijn doel voor het weekend. Het is hoe dan ook een geweldig weekend voor mij. Het is prachtig om alle fans te zien en het is ook gewoon een heel gaaf circuit om op te racen.”

Verstappen werd er ook mee geconfronteerd dat deze race er niet zou zijn zonder hem. De wereldkampioen realiseert het zich. "Een paar jaar geleden had niemand gedacht dat er hier een Formule 1 grand prix zou zijn en het is fantastisch dat het nu wel zo is”, reageerde hij. "Maar dat zorgt voor mij niet voor extra druk. Het is gewoon heel erg mooi dat dit mogelijk is.”