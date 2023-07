LIVE F1. Coureurs arriveren in paddock, het blijft allicht droog tijdens race

Maar vandaag lijkt het qua weersomstandigheden weer de goede kant op te gaan. Volgens de buienradars is er vanavond vanaf 19u pas weer kans op regen in Spa. Tot die tijd blijft het naar verwachting droog. De race begint om 15u en moet een tweetal uur duren.

Het lijkt vandaag zowaar droog te blijven in Spa-Francorchamps. Een klein mirakel na de zware regenval van afgelopen dagen. De vrije training, kwalificatie en sprintrace vielen vrijdag en gisteren letterlijk in het water. Zo werd de sprintrace ingekort om gevaarlijke situaties op het circuit te voorkomen.

Verstappen gaat ervan uit dat het hem niet dwars gaat zitten. Hij deed tijdens de sprintrace al ervaring op met het inhalen van een concurrent op dit circuit, toen hij na zijn pitstop McLaren-coureur Oscar Piastri even voor zich had. "Ik zag al in mijn outlap dat het geen probleem ging zijn”, analyseerde hij achteraf. "Ik reed heel rustig en toen reed ik al naar hem toe. Dus we waren gewoon veel snel. Als ik in de race kan voorkomen dat ik in het begin schade oploop, rijd ik auto na auto naar voren toe als ik in mijn ritme zit.”

Hij kan er wel iets voor terugdoen. Namelijk zijn fans een succesvolle grand prix schenken. Dat lukt hem tot nu toe uitstekend. Hij won de kwalificatie afgetekend en pakte daarna ook de zege in de sprint-shootout en de sprintrace. Het enige nadeel is dat de wereldkampioen de hoofdrace niet vanaf de voorste plek start. Doordat hij voor de vijfde keer dit seizoen zijn versnellingsbak heeft verwisseld, heeft hij een gridstraf van vijf plekken gekregen en begint hij de Grand Prix van België vanaf de zesde plek.

Max Verstappen kijkt er met ontzag naar. "Het is niet fijn voor die fans als je op een niet-overdekt stoeltje zit, of zelfs op die heuvel met heel veel modder”, zegt hij. De in oranje- of in Red Bull-kleding gehulde supporters doen het uit bewondering voor de Nederlander. En die bewondering is in dit regenachtige weekend meer dan ooit wederzijds. "Als je een diehard fan bent, heb je het er denk ik voor over. Ik krijg het natuurlijk wel mee. Het is altijd mooi om de fans te zien en ook dat ze in deze omstandigheden blijven zitten. Ik bewonder dat absoluut, ik zou het zelf niet doen.”

Ze komen dit weekend voortdurend in beeld. Het oranje-legioen. Als ze er dolenthousiast een feestje van maken op de volgepakte tribunes langs het circuit, maar ook als ze hun poncho’s aantrekken en paraplu’s opzetten. Want het regent dus in Spa.

The starting line-up for Sunday! 👀 Max Verstappen qualified fastest, but a gearbox change means he takes a five-place grid penalty and starts from P6 Kevin Magnussen has received a three-place grid penalty for impeding Charles Leclerc during qualifying #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/v3m7QVSfFe

"Heel cool om mee te maken", vond Average Rob. "Echt een crazy wereldje. Max ontmoeten was echt speciaal. Ik was al fan, maar nog meer nu ik hem echt gezien en gesproken. Echt een toffe pee (lacht)!" Jeroom: "Ik stond in de pit tijdens de sprint race. Ongelooflijk om dat mee te maken. Die focus. Banden binnen en buiten sleuren. Ik ben een enorme racefan en F1 is echt 'the best of the best' in actie."

Zowel op vrijdag als zaterdag de beste, goed op weg om er zondag een 8 op een rij van te maken. Ondanks de gridstraf van vijf plaatsen, ligt Max Verstappen op koers in Francorchamps. De prima sfeer in de paddock bij Red Bull (ondanks de slechte dag voor Pérez) mochten onder andere Average Rob, Arno The Kid, Jeroom, skateboardster Lore Bruggeman en hockeyspelers Felix Denayer en Arthur Van Doren opsnuiven. Naast een rondleiding in de paddock stond er een ontmoeting met Verstappen op het programma en konden ze ook even de pitlane op.

Verstappen wint!

Max Verstappen heeft zijn eerste racezege van het weekend in België te pakken. De WK-leider won een atypische sprintrace, die flink werd ingekort door een start achter de safetycar, op een kletsnat circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlander raakte de leiding even kwijt aan Oscar Piastri, maar stelde orde op zaken en won met overmacht. De regerende wereldkampioen mag zo opnieuw acht punten bijschrijven aan zijn toch al duizelingwekkende score tot nu toe.

Opnieuw beïnvloedde de regen een onderdeel van de Grand Prix van België. Het was al even droog geweest rondom Spa-Francorchamps, maar vlak voordat de sprintrace van start had moeten gaan, begon het weer te gieten. En dus werd de start uitgesteld. Er viel bovendien zo veel neerslag, dat de FIA inschatte dat er tijd nodig was voordat de baan droog genoeg zou zijn om de race vrij te geven. Er werden daarom, een halfuur later dan gepland, eerst vijf rondjes achter de safetycar gereden, voordat de strijd echt losbarstte.

© AP

De coureurs, gestart op de regenbanden, moesten vervolgens inschatten of ze al meteen naar intermediates moesten switchen of daar beter een rondje mee konden wachten. Verstappen koos voor dat laatste, terwijl Oscar Piastri, die achter de Nederlander vanaf de tweede plek aan de sprintrace begon, direct naar binnen ging. Dat bleek een goede beslissing van de jonge Australiër, want die eerste ronde op de ‘full wets’ van Verstappen kostte hem dusdanig veel tijd dat hij na zijn pitstop achter Piastri terug de baan op kwam.

Hij moest dus jagen op de McLaren-coureur om de sprintrace nog te winnen. Daar had hij weinig tijd voor. Want waren er al nog maar elf ronden over toen de safetycar in eerste instantie eindelijk weg was, duurde het niet lang voordat die weer terugkeerde vooraan het veld. Fernando Alonso crashte namelijk op het vochtige circuit van Spa-Francorchamps. Het incident met de nummer drie in het wereldkampioenschap legde de sprintrace weer even stil.

Kort daarna heroverde Verstappen de leiding. Het kostte hem weinig moeite om Piastri voorbij te rijden, waarna hij eenvoudig naar nog maar weer een overwinning reed.

Het was een bewuste keus van Verstappen om niet als eerste de pitstraat in te gaan, vertelde hij na afloop. "Ik had als eerste naar binnen kunnen gaan, maar het was er enorm druk. Dat wilden we vermijden, we speelden op safe. We verloren er slechts één positie door, dat was niet zo’n probleem. Ik kon dat ook snel herstellen. We hebben de race eigenlijk in grote lijnen gecontroleerd."

Verstappen reed vrijdag ook al de snelste tijd in de kwalificatie voor de race van zondag. Vanwege een gridstraf moet hij echter vanaf de zesde positie starten. "Ik moet er morgen een paar voorbij", zo keek hij alvast vooruit. "Dat brengt altijd wat risico’s met zich mee. Maar ik denk dat ik een goede kans heb om de race goed af te sluiten. Het grootste gevaar ligt in de eerste ronde en de eerste bocht."

© ANP / EPA

Problemen Pérez

Een veel minder makkelijke sprintrace had Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan kwam in contact met Lewis Hamilton toen de Brit van Mercedes hem probeerde in te halen. Dat lukte Hamilton in twee pogingen, waarna zo’n beetje het hele veld Pérez inhaalde. Hij had naar eigen zeggen geen grip meer en raakte ook even van de baan. Kort voor het einde moest hij de strijd staken, waardoor zijn achterstand op Verstappen weer met acht punten opliep.

Achter de ongenaakbare Verstappen werd Piastri knap tweede. Hij beloonde zijn sterke sprint-shootout en bleef Alpine-coureur Pierre Gasly voor. Hamilton finishte als vierde, maar kreeg voor de botsing met Pérez een straf van vijf seconden, waardoor ook de nummer vier in de huidige WK-stand veel averij opliep in de Belgische sprintrace.

Het belangrijkste blijft dat Verstappen de problemen van zijn concurrenten niet eens nodig heeft voor een goed humeur. De Nederlander zit in een fantastische fase en is ook dit weekend weer van een andere orde. Dat bewees hij al in de kwalificatie en in de sprint-shootout en nu dus ook in de sprintrace. Hij schreef maar weer acht punten bij aan zijn toch al duizelingwekkende score tot nu toe.

© ANP / EPA