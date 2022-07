LIVE F1. Bottas zet op nat Silverstone snelste tijd neer in eerste oefensessie, heel wat piloten blijven binnen

Formule 1Dit weekend wordt op het circuit van Silverstone de Grote Prijs Formule 1 van Groot-Brittannië afgewerkt - de tiende van het seizoen is dat. Is Max Verstappen weer ongenaakbaar? Of kan Lewis Hamilton, vorig jaar nog winnaar in eigen land, zichzelf overstijgen en de Nederlander kloppen? Tot en met de race van zondag zit u via deze liveblog op de eerste rij voor alle laatste ontwikkelingen in de paddock!