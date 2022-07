LIVE F1. Bottas tijdens eerste vrije training op nat Silverstone sneller dan Hamilton, die zonder neuspiercing rijdt

F1 Van de klim van Russell tot de val van Schumacher, onze F1-wat­cher over de stijgers en dalers op de F1-beurs

“In Formule 1 ben je maar zo goed als je gisteren presteerde.” Of ook nog: “Gisteren halfgod, vandaag schlemiel.” Het zijn geijkte uitdrukkingen in het F1-jargon. Barcelona is de 6de GP van het jaar: na amper een kwart van het seizoen zijn sommige coureurs al van hun pluimen verloren, of is hun marktwaarde gestegen. Waarom deze tien coureurs hun aandeel hebben zien stijgen of dalen.

22 mei