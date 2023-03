LIVE F1 BAHREIN. Pakt Verstappen meteen zijn eerste poleposition van het seizoen? - Verstappen moet opnieuw Alonso voor zich dulden in derde en laatste vrije oefensessie

Formule 1 Ferrari wil met SF-23 gooi doen naar wereldti­tel: “Hard gewerkt aan motor. We zijn er klaar voor”

Ook Ferrari heeft zijn nieuwe Formule 1-bolide gepresenteerd. De SF-23 - traditioneel in het rood met zware accenten - moet vooral betrouwbaarder acteren dan vorig seizoen. “Het is geen geheim: vorig jaar was de motor niet onze beste troef. Maar we hebben goed gewerkt en zijn er klaar voor.”