LIVE F1 BAHREIN. Max Verstappen leeft ontspannen toe naar seizoensstart: “Nieuwe auto naar mijn gevoel op elk vlak beter dan vorig jaar”

Mercedes gaat in zwarte auto concurren­tie aan met Verstappen, Hamilton trekt zich niets aan van politiek spreekver­bod: “Blijf zeggen wat ik vind”

Het team van Mercedes heeft de W14 gepresenteerd. Lewis Hamilton en George Russell zullen de strijd om de wereldtitel aangaan met een zwarte bolide en dat is toch anders dan vorige jaren. Hamilton was overigens duidelijk over de aangekondigde verscherpte regels van de FIA wat betreft politieke uitspraken. “Niets verandert voor mij, ik zal blijven zeggen wat ik vind.”