LIVE F1 BAHREIN. Hamilton tekent present - Stroll is na fietsongeval fit en raceklaar

Formule 1 NEXT GEN F1. Ean Eyckmans, Vlaamse nuchter­heid met Verstappen-raakpunten: “Ze kennen hem al en volgen hem”

Of er nog jong Belgisch talent is? Goed genoeg om van Formule 1 te dromen? Weinig. Maar ‘weinig’ is niet hetzelfde als ‘geen’. Ean Eyckmans, nog maar 14, heeft het in zich. Maar is ook nuchter. “Voor een jonge Belg is de F1 niet meer haalbaar.” En hij heeft raakpunten met ene ‘Max V’.