LIVE F1. Als we vandaag nog racen hoe dan ook (veel) kortere wedstrijd, Courtois kijkt toe vanuit Ferrari-paddock

Formule 1Na tumultueuze kwalificaties vandaag het echte werk op Spa-Francorchamps. De GP van België is de twaalfde manche van het F1-seizoen. Max Verstappen start op de pole, wipt hij aan het einde van de rit in het klassement over zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton? Spektakel gegarandeerd in Spa. De start is alvast voor onbepaalde tijd uitgesteld.