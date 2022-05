LIVE F1. Alonso sneuvelt in thuisrace voor 100.000 fans al in Q1, wie pakt pole?

Gouden Formule 1 Grand Prix van Miami staat voor de deur: kan Mercedes zich herpakken?

Dit weekend staat de GP van Miami op het programma. Voor Mercedes een erg belangrijke wedstrijd, want ze hopen deze keer wel bij Ferrari en Red Bull in de buurt te blijven. Voorlopig beleven zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn landgenoot George Russell een absoluut rotseizoen. Enkel in Bahrein stond Hamilton op het podium. Dringt een transfer in jouw Gouden Formule 1-ploeg zich op?

