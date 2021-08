Lewis Hamilton wijst naar F1-bazen nadat fans in de kou blijven staan: “Die twee rondjes draaiden alleen om het geld”

Formule 1Een pijnlijke aftocht in Spa-Francorchamps. De toeschouwers - die ondanks het noodweer ambiance bleven creëren - kregen na uren in de regen twee rondjes voorgeschoteld, achter de safety car dan nog. En ‘t is nog lang niet zeker dat ze hun geld zullen terugzien. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is daar niet mee opgezet. “We zouden beter moeten weten.”

Je zal maar naar Spa zijn afgezakt gisteren. De race was nog niet goed en wel vertrokken of de rode vlag ging al de lucht in. Stortbuien als spelbreker. Zo’n drie uur later begaven de coureurs zich een tweede keer naar het circuit, tot vreugde van de fans. Die vreugde zou van korte duur zijn. Na twee rondjes achter de safety car opnieuw de rode vlag. Einde koers. Terug naar huis.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vond de manier waarop de F1 de fans in de kou liet staan van weinig fatsoen getuigen. “We hadden er gewoon mee moeten stoppen. Zo breng je geen coureurs in gevaar. En nog belangrijker: de fans moeten worden terugbetaald, zij zijn het hart van onze sport. Mijn bezorgdheid is dat zij hun geld terugkrijgen. Ik weet niet of die twee rondjes er nu voor zorgen dat dat niet gebeurt. We zouden beter moeten weten in de F1.”

“Je zag de auto voor je niet, het was een ramp. Maar de fans bleven in de regen staan. Ze hadden energie, zorgden voor sfeer, en dan worden ze beroofd van een koers.” Op Instagram voegde Hamilton daaraan toe: “Vandaag was een farce, de enige verliezers zijn de fans.” Max Verstappen beaamde dat.

Volledig scherm De Mercedes van Hamilton. © Photo News

Alsof die steek nog niet genoeg was, blies Hamilton nog eens richting de F1-bazen, die volgens hem alleen uit zijn op geld. In hun ogen is er wel degelijk een ‘koers’ geweest. Om geen juridische toestanden te krijgen met de televisiecontracten. “Natuurlijk kan je niets doen aan het weer, maar we hebben geavanceerde toestellen die duidelijk aantoonden dat het niet meer ging opklaren. Twee rondjes achter de safety car waar er geen mogelijkheid is om een plaatsje te winnen of verliezen, dat is niet racen.”

“De sport heeft een slechte keuze gemaakt”, vervolgt Hamilton, die derde werd na Verstappen en Russel. “We werden naar buiten gestuurd om één reden. Geld spreekt. Er is een regel die zegt dat een race telt zodra je minstens twee rondjes hebt afgewerkt. Dat zet heel wat in gang. Ik ken er de politiek niet achter, maar die twee rondjes draaiden alleen om het geld. Iedereen krijgt z'n geld, dus ik vind dat de fans hun geld ook moeten terugkrijgen. Ze kregen niet waarvoor ze betaalden.”

CEO Stefano Domenicali liet al weten dat de FIA voor de beslissing niet is afgegaan op het financiële, wel op de weersomstandigheden. “Twee rondjes of nul, dat maakt niets uit op dat vlak. Er is een duidelijk protocol dat we moesten volgen. Op de vraag of de fans zouden worden vergoed bleef hij op de vlakte: “We gaan het binnenkort bekijken met de organisatie.”

Volledig scherm © Photo News