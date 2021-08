Lewis Hamilton verwacht nog felle tegenstand op weg naar achtste wereldtitel: “Strijd met Max wordt keihard”

In Francorchamps wordt morgen de start gegeven voor het tweede deel van het F1-seizoen. Met ­Lewis Hamilton in een licht voordeel. Zeer licht, met 8 punten voorsprong op Max Verstappen. “Er is niet veel nodig om de situatie opnieuw om te keren” merkt de 36-jarige Brit op. “Mentale weerbaarheid, mechanische problemen of kleine foutjes: het is een combinatie van al die factoren die het verschil zal maken in de titelstrijd. Niet één factor alleen. Maar ik weet wel dat het zeer close wordt. En keihard. Red Bull is dit jaar bijzonder sterk, en we weten allemaal dat Max een topcoureur is. Hij heeft het talent om alles uit die Red Bull te halen. En dat zal in de tweede helft van het seizoen niet anders zijn…”