Lewis Hamilton verrast schoolkinderen met incognito-optreden als ingenieur: “Ik droom, ik wil huilen”

Formule 1 Verrassing in GP van Rusland: Lando Norris pakt eerste pole uit carrière, brokken bij Lewis Hamilton

Een verrassing in Sotsji: Lando Norris (McLaren) pakte in de GP van Rusland zijn eerste pole uit zijn carrière. De 21-jarige Brit was sneller dan Carlos Sainz (Ferrari) en George Russell (Williams) - nog een verrassing op de startgrid. Lewis Hamilton reed in Q3 zijn vleugel kapot en werd pas vierde. Max Verstappen start morgen na zijn motorwissel en bijhorende gridstraf helemaal achteraan. Tijdens de voor hem nutteloze kwalificaties hield hij het na één ronde voor bekeken.

25 september