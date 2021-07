Lewis Hamilton verlengt contract bij Mercedes met twee seizoenen tot 2023

Formule 1 Verstappen in bloedvorm dankzij extreme nektrainin­gen: “Echt zwaar, maar geen probleem voor Max”

12 april Max Verstappen verkeert volgens zijn personal trainer Bradley Scanes fysiek in bloedvorm aan het begin van het nieuwe F1-seizoen. “Ik denk dat Max qua fitheid in zijn beste vorm ooit aan het seizoen is begonnen”, stelt hij in de Red Bull-podcast Talking Bull. “Hij is erg gedisciplineerd in wat hij doet.”