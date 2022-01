Lewis Hamilton verkoopt uiterst exclusieve luxebolide voor 10 miljoen euro

De paarse sportwagen werd zo’n zeven jaar geleden speciaal gemaakt voor de 103-voudige GP-winnaar. De luxe carrosserie van de Italiaanse fabrikant is uitgerust met een 760 pk sterke V12 Mercedes-motor. In 2015 haalde Hamilton nog de krantenkoppen toen hij een ongelukje veroorzaakte met de Pagani. In Monaco had hij toen “heel licht contact had met een stilstaand voertuig”, zoals de 36-jarige dat toen op Instagram beschreef. “Niemand raakte gewond en dat is het belangrijkste. Maar het voertuig was duidelijk beschadigd”, aldus Hamilton. “Fouten gebeuren bij iedereen.”

Hamilton heeft de luxebolide nu voor tien miljoen euro verkocht. Van de koper is alleen geweten dat het een Brit is. Maar de autocollectie van Hamilton zou dit jaar ook weer kunnen groeien. In december 2020 publiceerde Mercedes een video waarin de F1-coureur in de nieuwe AMG One te zien is. “De auto is absoluut uniek”, vertelde hij destijds enthousiast. De sportwagen wordt naar verwachting medio 2022 uitgegeven en mogelijk staat hij ook ooit in de garage van Hamilton.