Lewis Hamilton vandaag naast Michael Schumacher met 7de wereldtitel?

Formule 1Vroeg het ons 15 jaar geleden, en we hadden hier ­geschreven dat niemand ooit nog die zeven wereld­titels van Michael Schumacher zou evenaren. En zie: de kans is groot dat Lewis Hamilton het vandaag voor mekaar krijgt. En een nieuw hoofdstuk in het grote ­geschiedenisboek van F1 schrijft.

Er is maar één scenario waarbij ­Lewis Hamilton geen ­wereldkampioen kan worden: als zijn teamgenoot Valtteri Bottas niet alleen wint, maar ook nog eens de snelste rondetijd laat optekenen. Die is immers goed voor... één punt, dat het verschil kan maken. In alle andere scenario’s volstaat het dat Lewis Hamilton zijn koers afstemt op die van Bottas, enige F1-rijder die hem te titel nog kan afsnoepen. Al is dat laatste utopie: natuurlijk wordt Hamilton wereldkampioen. Lukt het vandaag niet, dan straks wel in Bahrein (29/11). Of, als hij het echt bont maakt, pas in Abu Dhabi (6/12) –17de en laatste grand prix.

Eergisteren begon het alvast niet goed voor ­Hamilton. Of liever: voor Mercedes. De Turken hadden er niets beter op gevonden dan een volledig nieuwe asfaltlaag op het circuit te smeren, voor de feestelijke terugkeer. “Stom”, zei Hamilton. “Ze hadden de piste gewoon eens kunnen schoonspuiten in plaats van daar voor miljoenen asfalt op te gieten.” Immers: vrijdag bleek het circuit spekglad. Hamilton: “Alsof je op water rijdt, of – erger – op ijs...”

Volledig scherm © Photo News

De Red Bull had daar duidelijk minder last van. Max Verstappen reed, zowel op training 1 als 2, de snelste tijd. In de tweede sessie zowaar gevolgd door de Ferrari van Charles Leclerc. En het feestvarken, Hamilton, reed pas de 5de tijd in de eerste sessie en 4de tijd in de tweede. Jammerend: “Ik kan de banden maar niet optimaal doen functio­neren op dat gladde asfalt.” Maar tegelijk ook met de glimlach. “Ach ja, we zien wel.” Immers: zijn problemen zijn ook die van Bottas, de enige die het titelfeestje kan verstoren. Hoewel.

Gisteren, tijdens de kwalificaties, zette Hamilton ‘pas’ de zesde tijd neer. De pole was een prooi voor Lance Stroll. Hamilton zit hoe dan ook klaar om een feestje te vieren. Zoals: de ­zevende wereldtitel van Lewis Hamilton. Dat is evenveel als het ooit ongenaakbaar ­gewaande record van Michael Schumacher, die ergens in Zwitserland herstelt van een ­valpartij op een andere piste...

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP