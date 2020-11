Lewis Hamilton: "Talent had ik altijd, maar heb er lang mee geknoeid"

Formule 1 Ferrari voor 1000ste keer aan de start: de kille waarheid achter de vurige mythe

12 september Ferrari komt dit weekend aan de start van zijn duizendste grand prix. En neen, het was niet altijd een pretje. Het neemt niet weg, formule 1 zonder Ferrari, dat is als Covid 19-voetbal met lege tribunes: misschien wel dezelfde sport, maar dan zonder beleving. Is van bij de eerste grand prix in 1950 zo geweest. Ferrari, dat is het verhaal van veel passie en iets minder glorie. Maar ook de naam van de man die het merk na een driftbui oprichtte, en zelf mythische proporties zou aannemen: Enzo Ferrari.