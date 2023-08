Lewis Hamilton spreekt zich kritisch uit over genderprobleem in Formule 1: “Er zijn alleen maar mannen”

Tussen Shakira (46) en Lewis Hamilton (38) lijkt het steeds beter te klikken: “Ik moet mezelf een Latina vinden”

Niet Red Bull, maar Shakira moet Lewis Hamilton - gisteren tweede in de GP van Spanje - vleugels gegeven hebben. De Colombiaanse zangeres, vorig jaar gescheiden van ex-voetballer Gerard Piqué, en de zevenvoudig wereldkampioen in de formule 1 zijn de voorbije maand meermaals samen gespot. Gisteren woonde Shakira alweer de grand prix in Barcelona bij.