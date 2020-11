Lewis Hamilton relativeert geruchten over vertrek: “Ik wil verder met Mercedes”

Formule 1 Onze F1-wat­cher ziet hoe Valtteri Bottas alweer in de schaduw van ploegmaat Hamilton rijdt: “Nooit was het zo pijnlijk”

13 september Het zal je maar overkomen, teamgenoot zijn van Lewis Hamilton. Dat betekent een jaar lang in de schaduw racen. In het geval van de Fin al voor het vierde seizoen op rij. Nooit was dat duidelijker dan het voorbije weekend in Mugello. Of pijnlijker. Ons medeleven aan Valtteri Bottas (31).