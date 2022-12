Lewis Hamilton realiseert droom van zijn broer met beperking met dag in F1-simulator van Mercedes: “Hij bleef maar lachen”

Formule 1Lewis Hamilton (37) schonk zijn jongere broer Nicolas (30), die een fysieke beperking heeft, een moment om nooit te vergeten. De zevenvoudige wereldkampioen in de Formule 1 regelde een dag in de F1-simulator van Mercedes. De monteurs bewogen hemel en aarde om dit mogelijk te maken. “En zo is Nicolas de eerste persoon met een handicap die hierin plaatsnam”, weet Lewis.

Nicolas werd in 1992 twee maanden te vroeg geboren. Hij heeft een cerebrale parese, een bewegingsstoornis die voortkomt uit een beschadiging van de hersenen. Dat beperkt hem in het uitvoeren van alledaagse handelingen.

Toch is hij actief in de autosport. Nicolas is coureur in de British Touring Car Championship. Daar rijdt hij met een aangepaste auto. Hij stond al 117 keer aan de start, winnen of de pole pakken lukte nog niet. Maar Nicolas’ droom was steeds om te kunnen ervaren hoe het voelt om met een Formule 1-bolide rond te rijden.

Nicolas Hamilton in de F1-simulator. Nadien kreeg Lewis een knuffel.

Enter Lewis. De zevenvoudige wereldkampioen vroeg eerder dit jaar aan Mercedes of het mogelijk was om Nicolas te laten proeven van een F1-simulator. Na hard labeur van de monteurs was het maandag zover, zo zien we op Instagram.

“Tijd doorbrengen in een simulator is een zeldzaamheid. En iets dat niet toegankelijk is voor iemand als mijn broer. Om dit toch mogelijk te maken moest er het een en ander worden aangepast aan de stoel, het stuur en de pedalen. En dus is Nicolas de eerste persoon met een handicap die hierin plaatsnam. Hij is altijd een vechter geweest. Het voelt als een enorme eer om hem dit moment te zien beleven. De glimlach die je op de foto’s ziet ging er niet meer af. Mijn grote dank aan Mercedes voor de tijd en het werk om de droom te vervullen.”

