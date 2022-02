Lewis Hamilton niet bang dat Mercedes dominantie kwijt is: “We hebben acht titels op rij”

Formule 1Bij de testdagen in Barcelona praat Lewis Hamilton niet meer over de controversiële seizoensontknoping van vorig seizoen. “Het ligt achter de rug, we moeten vooruit. Er wacht nu een geweldig seizoen.”

Bij de eerste de beste vraag over Abu Dhabi 2021 was Lewis Hamilton meteen maar duidelijk. “Ik geloof dat ik daar nu wel zo’n beetje alles over gezegd heb wat ik kwijt wil”, begon de coureur van Mercedes, die in Barcelona de ochtendsessie gisteren aan George Russell liet. “Heb er niks meer aan toe te voegen en het heeft ook geen zin meer om terug te kijken. Het is done, dusted. We moeten vooruit, door met het team.”

Vorige week nam hij rondom de presentatie van de nieuwe auto nog uitgebreid de gelegenheid om terug te blikken op die donkere zondag in december waarop hij de titel in extremis aan Max Verstappen moest laten. Maar daar houdt hij het nu bij. Hij is in Spanje gearriveerd met de focus vooruit. Een nieuw seizoen wacht, vol regelwijzigingen. “Elk jaar is spannend, maar dit begin is nog net wat spannender omdat alles nu gloednieuw is”, aldus Hamilton, die ’s morgens een rondje door de pitstraat maakte om bij concurrenten als Red Bull en Ferrari in de kaarten te kijken. “Ik had natuurlijk de designs van onze auto al een paar maanden terug gezien, maar het is wel interessant om nu ook met eigen ogen te zien welke route andere teams hebben gekozen. Wat hebben ze met de sidepods gedaan? Met de vleugels? Het is te vroeg om te zeggen wie waar staat, maar het is allemaal wel veelbelovend.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Lewis Hamilton neemt een kijkje bij de garage van Max Verstappen. © ANP Angst dat zijn formatie na een periode van dominantie nu met de regelwijzigingen een stapje terug moet doen, heeft Hamilton niet. “Waarom zou ik, we hebben acht titels op rij bij de constructeurs gewonnen?”, counterde de recordkampioen, die vertrouwt op de designers van Mercedes. “Mijn team maakt geen fouten", zei Hamilton, die terloops pleitte voor onafhankelijke en meer vrouwelijke stewards: “Ik denk niet dat we er veel hebben, vorig jaar misschien één of twee. Het zou een geweldige manier zou zijn om diversiteit te bevorderen”, aldus de Brit, die ziet dat officials nu soms bevriend met coureurs zijn en ook samen reizen.

Een ontmoeting met Max Verstappen, die de ochtendsessie al in de RB18 zat, is er vooralsnog niet van gekomen in Barcelona. Hamilton: “Ik heb ’m alleen voorbij zien komen toen ik door de pits liep. Veel dichter zullen we de komende dagen ook nog niet bij elkaar komen, denk ik.”

Volledig scherm © ANP