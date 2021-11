Lewis Hamilton maakt in Qatar statement met helm in regenboogkleuren: “Hoop dat meer atleten zich uit durven spreken”

Formule 1Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamiton heeft een duidelijk statement gemaakt in de discussie over de mensenrechten in Qatar, waar de coureurs dit weekeinde racen in de Formule 1. De Brit van Mercedes draagt een helm in regenboogkleuren om daarmee de gelijkheid van alle mensen te onderstrepen. Hij toonde hem in de eerste vrije training op het circuit van Losail.

Hamilton sprak zich donderdag uit over de situatie in Qatar, waar mannen en vrouwen geen gelijke rechten hebben en arbeidsmigranten worden uitgebuit. Een recent rapport van een mensenrechtenorganisatie meldde vijftig doden en meer dan vijfhonderd gewonden in 2020 bij de bouw aan stadions en infrastructuur voor het WK voetbal, dat volgend jaar in Qatar wordt gehouden.

“Als wij hier zijn, moeten we er de aandacht op vestigen”, meende de Brit, die met Max Verstappen strijdt om de wereldtitel. Hamilton vervolgde: “De coureurs bepalen niet waar we rijden, maar we mogen ons wel uitspreken. Een mens maakt niet het verschil, maar samen kunnen we invloed hebben. Het zal niet van de ene op de andere dag verbeteren; er is hier nog een lange weg te gaan.”

“Deze gebieden hebben aandacht nodig. Er worden natuurlijk stappen gemaakt, maar verandering komt niet in één dag tot stand. Er is nog een lange weg te gaan en genoeg is het nooit. Dus moeten we daar aandacht voor blijven hebben, want als je hier komt als sport is dat ook je verantwoordelijkheid. Dus hoop ik dat meer atleten zich in de toekomst uit dúrven spreken’’, aldus Hamilton.

“Natuurlijk blijft het een extreem complex verhaal waar genoeg mensen veel meer verstand van hebben dan wij, waar we niet genoeg van weten en waarbij het ook lastig is om exact te begrijpen wat er in een regio allemaal speelt met religies enzo. Maar dat neemt niet weg dat sporters zich uit kunnen spreken. Dus onderwijs jezelf, zo pak ik het vaak aan. Om er meer van te leren’’, aldus Hamilton

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.