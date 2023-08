Lewis Hamilton kritisch over genderprobleem in Formule 1: “Er zijn alleen maar mannen”

Twee races op zaterdag, terugkeer China en Spa-Francor­champs op 28 juli: dit is de Formule 1-kalender van 2024

In ons dagboek van de Oostenrijkse grand prix kondigden we het al aan, en ondertussen is het officieel bevestigd: de Belgische grand prix wordt volgend seizoen in hetzelfde weekend als dit jaar gereden. Het laatste van juli, dus.