Lewis Hamilton in paniek wanneer hij met zíjn piepkleine Smart door drukke straten van Nice rijdt: “Ik word nerveus van autorijden”

Formule 1Rondscheuren in een Formule 1 -wagen met 300 kilometer per uur: geen probleem. Maar rijden op de openbare weg, daar wordt Lewis Hamilton (37) nerveus van. Hij haat het zelfs, zo blijkt uit een interview met Vanity Fair, dat de zevenvoudige wereldkampioen kon spreken tijdens een tocht door de stad Nice. In een elektrische Mercedes Smart nota bene - geen blitse wagens voor Lewis.

Het tijdschrift Vanity Fair had een babbel met Hamilton en maakte vanop de passagiersstoel een tripje door de straten van Nice aan de zijde van de zevenvoudige F1-wereldkampioen. Het zorgde voor taferelen die men niet meteen verwacht. Met een jaarloon van 35 miljoen euro kan Hamilton zich elke auto permitteren. Maar in het dagdagelijkse leven kiest de 37-jarige Brit voor een elektrische Smart gemaakt door het moederbedrijf van zijn werkgever: Mercedes. In het verleden had hij sportwagens met hopen, maar die tijd is voorbij.

Een piepkleine wagen dus waar Hamilton uiterst voorzichtig mee is. Nooit te snel, ongeduldige chauffeurs laat hij door. Dat heeft een reden: Hamilton haat eigenlijk autorijden op de openbare weg. Te druk, te veel mensen, te veel kruispunten. En daarom doet hij het zelden. “Ik denk dat ik het veel te stressvol vind. Ik probeer gewoon zaken te vermijden die geen meerwaarde zijn in mijn leven. Kijk eens naar deze situatie. Er kan vanalles gebeuren. Op dit moment heb ik stress. Deze baan is crazy. Er gebeurt te veel. Ik denk dat ik ga omkeren.”

Tussen alle gepuf door heeft Hamilton het ook over zijn toekomst. Hij lijkt voorlopig nog niet van plan te stoppen. Hamilton heeft bij Mercedes nog een contract tot en met 2023, maar staat open voor een langer verblijf. “Ik ben nog steeds op die missie. Ik word er nog steeds door uitgedaagd. Dus ik heb niet echt het gevoel dat ik die strijd snel op moet geven. Na de laatste race vorig seizoen (de veelbesproken ontknoping in Abu Dhabi, red.) heb ik mezelf afgevraagd of ik niet moet stoppen. Maar nu blijf ik nadenken hoe we deze auto kunnen verbeteren en welke stappen ik moet zetten zodat ik nog een keertje wereldkampioen kan worden.”

