Lewis Hamilton heerst op Imola en pakt 93ste zege uit z’n carrière, sterke Verstappen valt uit met klapband

Formule 1 Sergio Pérez viel uit de lucht bij het nieuws dat hij Racing Point moet verlaten: “Dit is een knotsgek wereldje”

10 september De Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez (30) heeft niet zelf gekozen voor een vertrek bij Racing Point. Hij werd zelfs compleet verrast met de mededeling dat hij zou worden vervangen door Sebastian Vettel. “Teameigenaar Lawrence Stroll belde me om te zeggen dat ze voor een andere koers kozen, enkele uren later ging het bericht over mijn vertrek al naar buiten. Daarvoor was mij niets verteld”, onthulde Pérez in aanloop naar de GP van Toscane.