Lewis Hamilton geeft nieuw teken van leven: “Ik was weg, maar nu ben ik terug”

Formule 1 Sophie Kumpen, de Belgische mama Verstappen: “Max is dit jaar een vent geworden”

De Belgische genen van Max Verstappen komen van zijn moeder. Volgde ze het F1-seizoen op het puntje van haar stoel, dan overleefde ze zondagnamiddag amper de bloedstollende ontknoping in Abu Dhabi. “Ik heb geschreeuwd en gebruld, en de engelen gesmeekt.” Maar ook: “Mijn zoon is dit jaar een vent geworden...” Sophie Kumpen, die Max even na zijn triomftocht al aan de lijn had, over de ontknoping in Abu Dhabi.

13 december