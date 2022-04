Lewis Hamilton gaat skydiven: F1-piloot maakt hoofd leeg na teleurstellende seizoensstart

Een derde plaats in Bahrein en een tiende spot in Saudi-Arabië. Lewis Hamilton had ongetwijfeld op meer gehoopt in het seizoensbegin. Tijd voor wat ontspanning dacht de Brit. Tijdens een uitje in Dubai ging Hamilton skydiven boven de woestijn. Een instructeur had hij daar zelfs niet voor nodig. Na een veilige landing deelde de zevenvoudige wereldkampioen een high five uit aan zijn skydivepartners Naila en Angela Cullen, allebei werknemers bij Mercedes. Naila Cullen, zelf een professionele skydiver, postte de beelden op Instagram. “Gaan skydiven met een absolute legende. Hij doet het er zo makkelijk uitzien", klonk het.