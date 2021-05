Lewis Hamilton: “Formule 1 is een miljonairsclubje geworden”

De zevenvoudige wereldkampioen is opgegroeid in de Engelse stad Stevenage, even ten noorden van Londen, en in zijn jeugdjaren moest zijn vader keihard werken om de carrière van zoonlief te financieren. Zo gaat het verhaal dat Anthony Hamilton er verscheidene jobs op nahield, tot Lewis op zijn dertiende opgepikt werd door Mercedes. Onder de vleugels van de de Duits-Britse renstal baande hij zich een weg tot de f1.

Hamilton en Mercedes hebben zich ook gevonden in de sociale strijd die de Brit al vele jaren voert. Tegen racisme vooral, maar vorig jaar richtten ze een commissie op die moet zorgen voor meer diversiteit in de Formule 1. Daarvoor wordt er samengewerkt met de Royal Academy of Engineering in Londen. “We hebben een ongelooflijke commissie. Geweldige mensen, het zijn allemaal academici, sommige mensen werken op het terrein in zwarte gemeenschappen, sommige in de politiek. Zo proberen we te begrijpen waarom er een gebrek is aan jonge zwarte kinderen die zich aanmelden voor wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige studierichtingen. Wat zijn de barrières?”